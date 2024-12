Aquara, interventi presso la parrocchia di San Nicola di Bari: fondi dalla Regione Campania

Il consigliere regionale Nunzio Carpentieri ha inviato una lettera al parroco della Parrocchia Santuario di San Nicola di Bari di Aquara, Don Angelo Costantino, per annunciare la concessione di un contributo per alcuni interventi che la parrocchia avrebbe voluto effettuare, ma che non poteva sostenere economicamente.

La nota del consigliere Carpentieri

“Recentemente il capogruppo di Fratelli d’Italia Franco Martino, nel Consiglio Comunale di Aquara, unitamente al consigliere comunale, Tullio Andresano, ha segnalato l’urgenza per la sua parrocchia di procedere ad alcuni interventi i cui costi non potevano essere sostenuti dalla parrocchia stessa. Ho depositato un emendamento al Disegno di legge per la formazione del Bilancio di previsione della Regione e attraverso questo emendamento ho chiesto che la Regione stanziasse un contributo economico di quindicimila euro da destinare alla Parrocchia di San Nicola di Bari” si legge nella nota di Carpentieri in cui annuncia che tale emendamento è stato approvato e che la parrocchia potrà godere di tale contributo.

Entusiasmo nella comunità parrocchiale

“Sono orgoglioso e felice di poter ufficialmente annunciare che l’emendamento da me proposto è stato approvato e la prego di condividere questa notizia con i suoi parrocchiani ai quali faccio pervenire i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon Natale rivolgendoli anche a lei” ha concluso il consigliere Carpentieri rivolgendosi a Don Angelo e la comunità parrocchiale di Aquara ha accolto con entusiasmo la notizia.