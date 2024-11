Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

L’ospite della serata è Giuseppe Rocco in arte Dj Scapix. La sua passione per la musica nasce in tenera età e oggi, pur facendo un altro lavoro, porta avanti i suoi progetti musali in giro per il Cilento e non solo.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.