4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: tante le celebrazioni in tutta la Provincia

Oggi l’Italia celebra il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre si ricorda l’Armistizio di Villa Giusti che consenti agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Triste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale.

Una giornata dedicata al ricordo, in special modo di tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la loro vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Le celebrazioni

In tante piazze d’Italia e dell’intera Provincia di Salerno si è svolto il rituale cerimoniale. A partire da Eboli che ha ricordato i 132 militari che persero la vita sui campi di battaglia e il numero indefinito di civili che pure perirono nel conflitto rendendo loro omaggio con una celebrazione solenne che si è svolta questa mattina in Piazza della Repubblica.

A Roccadaspide il corteo è iniziato in piazza Mario De Marco dove, dinanzi al momento dei caduti, è stata depositata la corona di fiori. Per l’importante occasione sono stati esposti anche alcuni storici cimeli di guerra. Sono diversi i centri valdianesi che hanno fortemente voluto il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche alle varie celebrazioni per infondere nella nuove generazioni il rispetto e ricordo della storia e dei sacrifici compiuti anche da parte di tanti cittadini del Vallo di Diano.

Tanta partecipazione anche a Castellabate, con gli alunni del locale Istituto Comprensivo cosi come di una delegazione dell’associazione marinai d’Italia. Ad Agropoli, il Sindaco Mutalipassi, accompagnato dai rappresentati delle associazioni Partigiane, Combattentistiche e d’Arma con Libri e Bandiere hanno omaggiato i caduti con un coinvolgente corteo da Piazza della Repubblica.

A Vallo della Lucania suggestivo il momento dell’inno di Mameli dai bambini dell’istituto Pinto. Tricolore al vento anche a Vibonati, con la solenne celebrazione che ha visto una cospicua partecipazione della cittadinanza.