Weekend nel Cilento: tanti eventi per un tripudio di sapori autunnali

L’autunno è sinonimo di colori caldi, giornate miti e, soprattutto, di una ricca offerta enogastronomica. Il prossimo weekend, infatti, sarà un vero e proprio tripudio di sapori autunnali, con una serie di eventi dedicati ai prodotti di stagione che faranno la gioia di grandi e piccini.

Un weekend all’insegna della castagna

La regina indiscussa dell’autunno, la castagna, sarà protagonista di numerosi appuntamenti. A Orria, si terrà la 1^ edizione della Fiera della Castagna, un’ottima occasione per scoprire le diverse varietà di questo frutto e gustarlo in tutte le sue sfumature. A Sicignano degli Alburni, invece, si rinnova l’appuntamento con la 52^ Sagra della Castagna, un evento ormai consolidato che richiama ogni anno numerosi visitatori. E a Corleto Monforte, la Serata Castagne e Vino sarà l’occasione perfetta per abbinare i sapori caldi dell’autunno a un buon bicchiere di vino locale.

Patate e zucche: un binomio vincente

Ma non solo castagne. Anche la patata avrà il suo spazio. A Castelcivita, si svolgerà la XIII Festa della Patata di Montagna, un evento dedicato a questo tubero versatile che viene utilizzato in cucina in mille modi diversi. A Santa Maria di Castellabate, infine, Sapori del Parco sarà l’occasione per scoprire i prodotti tipici del territorio, tra cui le deliziose zucche locali.

Questi eventi non saranno solo un’occasione per gustare i prodotti tipici della stagione, ma anche per immergersi nell’atmosfera autunnale e scoprire le tradizioni locali. Mercatini, degustazioni, spettacoli musicali e attività per bambini: ce n’è per tutti i gusti.

Il programma completo