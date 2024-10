Futsal: sorride la Feldi, sconfitta di misura per lo Sporting

È partita la 41esima edizione della Serie A di futsal maschile, con le otto gare in programma del primo turno spalmate tra venerdì sera e sabato. Nessun pareggio nelle sfide giocate con il fattore casa a pesare: sono state sei, infatti, le vittorie interne a fronte dei due blitz in trasferta.

Futsal, partita la Serie A maschile

Nonostante le assenze, la Feldi Eboli di Lucho Antonelli piega 3-2, ad Orte, un Active comunque competitivo, che ha l’occasione di pareggiare con Davì, che fallisce però un sanguinoso tiro libero. Sugli scudi Barra, autore di una doppietta. Dolce ritorno in Serie A, invece, per il Vinumitaly Petrarca che batte per 1-0 lo Sporting Sala Consilina grazie ad un gol di Molaro a 4’ dal termine.

Bene la Feldi Eboli

Le Volpi partono bene senza riuscire a trovare la via della rete nel primo tempo chiuso senza reti. Nella ripresa Etzi, al 4′, sblocca la partita per la Feldi con i locali a ribaltare il match con la doppietta di Cesaroni, arrivata praticamente subito dopo il vantaggio eburino, in rete per due nel giro di un meno di un minuto al 6′. Partita chiusa? Per niente. A doppietta risponde doppietta con Barra a riportare la gara dalla parte delle Volpi con due reti in rapida successione al 7′. La gara viene decisa in pratica da cinque reti giunte tutte dopo 4 minuti e 46 secondi effettivi e 6 minuti e 29 secondi.

Passo falso per lo Sporting Sala Consilina

Battuta d’arresto, invece, all’esordio per lo Sporting Sala Consilina. Nella trasferta di Padova sul parquet dal primo minuto per i gialloverdi di coach Cipolla ci sono Fiuza tra i pali Foti, Igor, Vidal e Delmestre come elementi di movimento. Una sfida molto equilibrata vede la gara decisa a 4 giri di lancette dal termine dal guizzo di Molaro che condanna alla sconfitta i salesi.

SERIE A – 1ª GIORNATA

ROMA 1927-ITALSERVICE PESARO 5-3

META CATANIA-CAME TREVISO 4-2

L84 TORINO-BENEVENTO 1-0

SANDRO ABATE-ECOCITY GENZANO 1-3

NAPOLI FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA 6-0

ACTIVE NETWORK-FELDI EBOL 2-3

FORTITUDO POMEZIA-VITULANO DRUGSRTORE MANFREDONIA 4-2

VINUMITALY PETRARCA-SPORTIMG SALA CONSILINA 1-0.