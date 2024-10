Futsal: esordio alle porte per Feldi e Sporting Sala Consilina

Venerdì 18 ottobre: è arrivato il giorno della partenza della categoria regina del futsal italiano, giunta alla sua 41esima edizione. Presenti per il nostro territorio, come la scorsa annata, saranno Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina.

Futsal: parte oggi la Serie A maschile

Una categoria che avrà la massima visibilità con la diretta di una partita a settimana su Sky Sport, in programma la domenica sera. Saranno ben quattro le piattaforme per una visibilità straordinaria: oltre a Sky Sport le immagini della massima serie di futsal saranno su Vivo Azzurro TV, Futsal TV e sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 che racconteranno, quindi, le emozioni di tutte le competizioni della disciplina con il pallone a rimbalzo controllato, raccontandone giorno dopo giorno i momenti più belli. Nel primo turno al sabato, alle ore 15:00, i riflettori di Vivo Azzurro Tv saranno puntati dal Polivalente di Orte, palcoscenico della sfida tra Active Network e Feldi Eboli. mentre una settimana dopo al Palasele quelli di Sky racconteranno in diretta il derby campano Feldi Eboli-Napoli Futsal. Per tutte le gare di Serie A non interessate dalla diretta in tv, o su Vivo Azzurro, poi la possibilità è duplice ovvero tramite in streaming su Futsal TV, che trasmetterà in simulcast con il canale YouTube della Divisione Calcio a 5 le partite del massimo campionato. Entrambe le piattaforme garantiranno, inoltre, la copertura integrale della Serie A Femminile e proporranno i migliori match della seconda edizione della Serie A2 Élite.

Il primo turno in breve

Nel primo turno si parte oggi alle 19:00 con Roma-Pesaro seguita alle 20:30 da Avellino-Genzano, Napoli-Cosenza, Catania-Treviso ed L84-Benevento. Al sabato, invece, Active Network-Feldi Eboli alle 15:00 con Pomezia-Manfredonia e Padova-Sala Consilina alle 18:00.