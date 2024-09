Sport di squadra: partono i campionati, i dettagli

Con il mese di settembre si avvicina la ripartenza ufficiale per tanti sport di squadra. Accentrando l’attenzione sulle formazioni del sud della nostra provincia arrivando sino a Salerno saranno ben quindici i sodalizi a partecipare in tornei nazionali o interregionali nelle varie discipline.

Sport di squadra: tre realtà debuttano in questo week-end

La prima a scendere in campo, domani sabato 7, sarà la PDO Jomi Handball Salerno, chiamata di scena in trasferta, a Padova, nella Serie A di pallamano femminile. A seguire, il giorno dopo, spazio al calcio femminile con la Serie C che vedrà impegnate, nel gruppo C, Gelbison e Salernitana. Le rossoblù riceveranno in casa il Frosinone mentre le granata faranno visita alle laziali del Grifone Gialloverde.

Tra fine settembre ed ottobre tante le squadre all’esordio stagionale

Nel basket, poi, nell’ultimo week-end del mese di settembre partono la Serie B maschile con la Power Basket Salerno e la Serie A femminile con la Polisportiva Battipagliese. Il 5 ottobre, sempre per la palla a spicchi, la Salerno Basket 92 alzerà il sipario, invece, sulla A2 femminile. Una settimana dopo, sabato 12, esordio nella pallavolo femminile per la Guiscard Salerno impegnata in B-2. Domenica 13, invece, esordio sia nel futsal per la Salernitana Femminile 1970, team della Serie B di calcio a 5, che per l‘Arechi Rugby, formazione sempre di Serie B.

Il 19, poi, start per la Serie A di futsal con Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina protagoniste nella massima divisione calcio a 5 maschile.

Le ultime compagini chiamate in campo tra novembre e dicembre

A novembre, invece, partiranno la Serie A e la A2 di pallanuoto con la Rari Nantes ed il Circolo Nautico Salerno in acqua seguite a dicembre dalla Bricobros Arechi in B. A chiudere la Serie A2 di hochey su pista con il Campolongo Hospital Roller sul parquet.