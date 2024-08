Pollese Femminile: venerdì primo Open Day dedicato alle più giovani

Una delle novità della stagione 2024/2025 nel Vallo di Diano l’ha messa in piedi la Pollese 1923, con una realtà femminile. Il sodalizio capeggiato dal presidente Pasquale Centonze, infatti, ha strutturato una scuola calcio dedicata alle giovani del territorio che vorranno muovere i primi passi o continuare la loro passione nel calcio in rosa.

Pollese Femminile: Open Day alle porte

A spiegarci meglio le idee ed i progetti della realtà pollese sono state Angelica Parascandolo e Piera Bosco.

La Parascandolo ha trascorsi sui manti erbosi tra Serie A e B con Pink Bari e Napoli Dream Team oltre ad aver avuto la grande soddisfazione di vestire la casacca della Nazionale con le rappresentative Under 17 e U19. La classe 2000 in breve sottolinea:

“Cercheremo di gettare le basi per iniziare un piccolo ciclo nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe. Lo reputo un grande traguardo visto che quando ho iniziato io una cosa del genere, onestamente, era impensabile. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Piera Bosco vanta un passato sui manti erbosi con la maglia del Padula oltre ad aver calcato i parquet di calcio a 5 con Evolution Soccer Pontecagnano, Gelbison, Padula e Dinamo Sorrento, Fénix Santa Maria e Salernitana. La classe ’99 poi aggiunge:

“Partiremo con l’allestire una scuola calcio dedicata alle più giovani. Il primo passo reale in questo nuovo percorso sarà quello di un open day, fissato per venerdì 30 agosto allo stadio ‘De Medici’ di Polla, alle ore 18:00. Siamo vogliose di partire”.