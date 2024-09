Eboli, botte da orbi durante la festa di San Cosma e Damiano: intervengono le forze dell’ordine

Botte da orbi per l’assegnazione non rispettata dei posti da assegnare agli ambulanti. Bagarre tra giovani nella notte più vissuta e partecipata dai giovani del posto. Proteste per i problemi legati alla viabilità e grande lavoro per le forze dell’ordine. Ogni anno quella tra il 26 e il 27 settembre che a Eboli è celebrata come una vera e propria festa patronale pur non essendo San Cosma e Damiano i santi patroni, registra risse e atti di violenza e tiene impegnate le forze dell’ordine per ristabilire la calma.

I fatti

Prime questioni nel pomeriggio di ieri quando una vera e proprio a rissa è scoppiata tra gli ambulanti per l’assegnazione degli stalli. Botte da orbi è una situazione incresciosa che si ripete spesso. L’intervento dei vigili urbani ha evitato il peggio.

A lavoro le forze dell’ordine per ristabilire l’ordine

Questa notte, invece, stando alle voci che si rincorrono alcuni gruppi di giovani sarebbero venuti alle mani dandosele di santa ragione. Focolai in più zone della città e l’intervento delle forze dell’ordine chiamate a ristabilire le regole. Non c’è pace a Eboli e anche quella che per tradizione è una notte di fede e di preghiera legata al culto dei Santi Medici ha ormai assunto i colori della cronaca.