La Nova Pro Loco Castellese, presieduta da Luisa Sabetta, è a lavoro da giorni per preparare le tradizionali “cente” che saranno portate in processione domani, 27 settembre, in occasione della festa dei santi Cosma e Damiano.

La Nova Pro Loco Castellese è stata sostenuta dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la realizzazione delle cente. L’Ente Parco ha voluto sostenere le volontarie affinché portassero avanti una tradizione millenaria che rischiava di perdersi.