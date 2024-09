Domenico Pizzicara, Salernitana femminile 1970: “Il meglio deve ancora venire”

Si avvicina l’avvio della stagione 2024/25 della Salernitana Femminile 1970, inserita nel girone D di Serie B di futsal, che esordirà domenica 13 ottobre. A poco più di un mese dallo start ufficiale la truppa granata, affidata a coach Vincenzo Orrico, è pronta per il ritiro che aprirà la nuova annata. A riguardo a parlare è stato il presidente Domenico Pizzicara.

Le parole di Domenico Pizzicara

“Venerdì inizierà ufficialmente la 54^ stagione sportiva della Salernitana Femminile 1970, l’undicesima consecutiva in un campionato nazionale di futsal, pertanto auguro buon lavoro a dirigenti, staff ed atlete che sono il vero cuore della Società”.

L’entusiasmo in casa granata

Il patron, poi, aggiunge: “Sono sempre più orgoglioso e soddisfatto del percorso che stiamo facendo e di quanta passione ed energia positiva stia generando il nostro progetto sportivo.

Grazie all’incessante lavoro del DS De Santis, che questa estate non ha praticamente avuto soste, con la collaborazione del TM e dello staff tecnico siamo giunti all’ormai consueto appuntamento del ritiro pre-campionato. Ci si arriva in una situazione ottimale che, sono certo, ci consentirà di disputare il prossimo campionato di Serie B, potendo competere, sicuramente a testa alta con tutte le squadre del nostro girone D”.

Il massimo dirigente sul torneo di Serie B

Sul torneo cadetto, poi, Pizzicara evidenzia:

“Nonostante il numero ridotto delle squadre rispetto allo scorso anno, vi è stato un rafforzamento generale dei roster e questo non può far che bene alla nostra disciplina, perché consequenzialmente alzerà il livello della competizione”.

Domenico Pizzicara sulle tante novità

Sulle vicende di casa granata, invece, il massimo dirigente sottolinea:

“Nel corso della nuova stagione sportiva ci saranno tante novità dalla collaborazione con nuovi partners al nuovo sponsor tecnico. Con l’arrivo della giapponese Sakamoto, inoltre, si è dato il via ad una serie di progetti internazionali. La ciliegina sulla torta, poi, sarà la posa della prima pietra di “Casa Granata”, il nostro futuro centro sportivo che nascerà nel comune di Pontecagnano Faiano (SA).

Il tutto nel pieno rispetto di una sana programmazione che sta gradualmente rispettando la tabella di marcia apportando, di anno in anno, nuove figure professionali con il coinvolgimento di nuove atlete che sposano la nostra filosofia e che ringrazio tutte, comprese le storiche, per la fiducia che hanno riposto nella famiglia granata”.

La chiusura del patron della Salernitana Femminile 1970

In chiusura Pizzicara sposta l’attenzione sull’aspetto social:

“Altre novità sono volte a rafforzare maggiormente il nostro rapporto con i tantissimi tifosi che ci sono sempre vicini. Dall’apertura del nuovo canale TikTok, avvenuta già da qualche giorno, al potenziamento sia di Fb, che ha ormai quasi raggiunto gli 11 mila follower, ad Instagram, il tutto grazie al lavoro incessante e certosino dell’uff. stampa. Come amo concludere, il meglio deve ancora venire”.