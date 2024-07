Salernitana Femminile 1970: poker di innesti per le granata

Tempo di ufficialità in casa Salernitana Femminile 1970, compagine pronta al prossimo torneo di Serie B. Il club granata, infatti, scalda i motori per il suo undicesimo anno di fila nei palcoscenici nazionale di calcio a 5, dopo aver chiuso l’annata passata con la qualificazione ai play-off promozione nella massima serie di futsal.

Salernitana Femminile 1970: le prime ufficialità granata

La Salernitana Femminile 1970 capeggiata dal patron Domenico Pizzicara sta provando ad alzare ancora l’asticella, con un mercato di primo ordine. Aperto il 2024/25 con l’annuncio del cilentano Vincenzo Orrico come nuovo allenatore, dopo 12 mesi trascorsi in qualità di ‘vice’ dell’ormai ex tecnico Lanteri.

Reso noto anche lo staff tecnico con figure, tra le altre, come il preparatore dei portieri Raffaella Di Bello, quello atletico Davide Forte ed il fisioterapista Enzo Gallo.

Sei le confermate dell’ anno passato

Per il parco calcettiste sei le confermate dal torneo passato: in granata vedremo capitan Alessandra Lisanti, Enrica Giugliano, separata dalla sorella Antonia approdata in Serie A con le sarde della Mediterranea, Stefania Palumbo, Ornella Salemme, Daniela Zagaria ed l’estremo difensore Valeria Fierro.

Al blocco delle sei atlete si sono aggiunte, per ora, altre quattro giocatrici di primo ordine per il torneo cadetto di futsal.

Futsalmercato: il poker di nuovi innesti granata

Il DS Francesca De Santis ha portato in granata Manuela Rapuano, universale napoletana classe ’92 con oltre 100 reti nelle ultime tre annate e che nella passata stagione ha vinto la classifica dei bomber del girone D di Serie B, Maria Ponticiello, esperta laterale di Casalnuovo classe ’87, Simona Razza, estrosa centrale di Marigliano classe ’96, e Rossella Ambrosino, imprevedibile laterale classe ’98 di Saviano. Tutte e quattro le calcettiste nelle ultime stagioni hanno vestito la casacca della Woman Napoli, formazione che ha giocato sempre per le zone altre del campionato.