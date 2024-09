Salerno, donna si accascia a terra: salvata dai militari dell’Esercito

A Salerno una pattuglia di militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, è intervenuta per soccorrere una donna che si era improvvisamente accasciata a terra in stato di incoscienza.

L’intervento di soccorso

Richiamati dalle grida dei passanti, i militari dell’Esercito, appartenenti al reggimento “Cavalleggeri Guide” 19°, si sono avvicinati alla donna e hanno tempestivamente iniziato le manovre di primo soccorso, liberando le vie respiratorie ostruite e riuscendo, dopo diversi minuti, a farle riprendere conoscenza. I militari del raggruppamento “Campania” hanno poi continuato ad assisterla e monitorarla fino all’arrivo dei medici del 118.

Nei giorni successivi la donna, con la sua famiglia, ha voluto incontrare i militari intervenuti in suo soccorso per ringraziarli personalmente, esprimendo loro tutta la sua riconoscenza per il prezioso aiuto che le ha salvato la vita.