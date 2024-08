Diserbo strade: i servizi passano a Salerno Pulita, firmano contratto 41 lavoratori

Svolta sul verde pubblico a Salerno: i servizi di diserbo sulle strade della città passano in mano alla società partecipata Salerno Pulita, che già si occupa dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti. È stato sottoscritto, nel pomeriggio di ieri, il contratto di lavoro a tempo determinato per 41 lavoratori che, dopo aver superato le prove selettive e mediche, hanno seguito un corso di formazione ed ora potranno essere impiegati nel servizio.

Una maggiore attenzione al decoro cittadino: in questa prima fase, a partire dal 2 settembre e fino alla fine dell’anno in corso, Salerno Pulita, come deliberato dal consiglio comunale di Salerno, si occuperà solo del lavoro su strada, come la gestione di capistrada, erbe infestanti lungo muri, marciapiedi e aiuole, mentre la manutenzione di parchi, potature alberi e piante rimarranno sotto la gestione della società appaltatrice fino a dicembre.

Poi, entro la fine dell’anno, si terrà una verifica del servizio effettuato in questa fase sperimentale. “Una nuova pagina” per l’assessore all’ambiente del comune di Salerno, Massimiliano Natella presente ieri alla firma del contratto insieme all’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.

La società partecipata attiverà anche un servizio di segnalazioni dove gli abitanti potranno chiedere interventi urgenti e periodicamente informerà la cittadinanza sulla mappa dei lavori effettuati.

La sede operativa dei 41 lavoratori sarà Ostaglio.

“Abbiamo già avuto modo di anticipare che per tutti noi questa sarà una fase nella quale testeremo la capacità di rispondere in maniera efficiente ed efficace al nuovo servizio che ci è stato affidato – ha dichiarato Enzo Bennet nell’occasione – siamo fiduciosi e pronti a metterci alla prova seguendo un percorso già consolidato che, anche nella raccolta differenziata, ci ha consentito di raggiungere buoni risultati”.

“La clausola sociale e l’aver maturato esperienze nel settore ha salvaguardato l’occupazione delle maestranze impegnate nel vecchio appalto – ha dichiarato l’assessore all’ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella – siamo consapevoli che il servizio va migliorato e allo stesso tempo certi di aver intrapreso il percorso ottimale per migliorare i risultati”.