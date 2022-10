Decoro urbano: nuovi controlli e sanzioni ad Agropoli

Questa mattina, il Comando di Polizia Municipale di Agropoli, ha effettuato controlli a tutela del decoro urbano e del rispetto del Regolamento comunale di Polizia Urbana. Gli stessi si sono concentrati su Corso Garibaldi e aree limitrofe.

Controlli della Polizia municipale sul decoro urbano

Gli agenti hanno riscontrato per l’ennesima volta la presenza di merce esposta all’esterno di diverse attività di vendita. Verso di queste hanno elevato sanzioni pari a circa 900 euro.

I titolari sono stati obbligati al ripristino dello stato dei luoghi, con diffida a non esporre nuovamente la merce in futuro, pena il sequestro e confisca della merce stessa.

I precedenti

Non è la prima volta che i caschi bianchi eseguono attività di controllo sul decoro urbano ad Agropoli. La scorsa estate, sotto il comando del maggiore Sergio Maurizio Cauceglia, i caschi bianchi furono finanche più severi nel contrastare comportamenti contrari al decoro urbano.

Gli agenti, infatti, dopo una serie di ripetuti controlli, disposero la chiusura di talune attività del centro cittadino. Queste non rispettavano le regole sul decoro urbano e sull’occupazione del suolo pubblico. Nonostante ciò, però, le trasgressioni delle regole, soprattutto in centro, si ripetono con un notevole danno in termini di immagine per la città e il suo centro.