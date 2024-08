Futsal: si avvicina la ripartenza per Feldi e Sporting Sala Consilina

Si riavvicina la ripresa della Serie A di futsal, che vedrà ai nastri di partenza come nella scorsa stagione Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina.

Dopo l’antipasto con la stesura dei calendari di quasi tutte le categorie del futsal nazionale, maschili e femminili, è arrivato, nei giorni scorsi, il momento del piatto forte del panorama nazionale.

Futsal: svelati i calendari della Serie A

La Divisione Calcio a 5, infatti, ha alzato ufficialmente il sipario sulla 41esima edizione della Serie A, con 16 squadre partecipanti. Svelati presso la sede del Corriere dello Sport, i calendari ufficiali della stagione 2024/25 del massimo torneo maschile di calcio a 5, che vedrà la sua partenza fissata sabato 19 ottobre. Un turno previsto anche durante le festività natalizie: l’undicesima giornata si svolgerà, infatti, sabato 28 dicembre mentre il 2025 sul parquet si aprirà sabato 11 gennaio. La trentesima giornata che chiuderà la regular season, alla quale faranno seguito play-off scudetto e play-out salvezza, è prevista, invece, per il 17 maggio. Tutti alla rincorsa dei campioni d’Italia della Meta Catania Bricocity che esordiranno in casa contro la Came Treviso.

La partenza per Feldi e Sporting: derby all’ottava giornata

Due le giornate in programma ad ottobre, una in casa ed una in trasferta sia per Feldi Eboli che Sporting Sala Consilina. Esordio in trasferta per lo Sporting Sala Consilina, affidata al tecnico Francesco Cipolla, che proverà a partire con il piede giusto a Padova contro la Vinumitaly Petrarca per ricevere una settimana dopo gli irpini della Sandro Abate. Inizio lontano dalle mura amiche anche per la Feldi, guidata da coach Luciano Antonelli, che dal canto suo sarà impegnata a Viterbo con l’Active Network Futsal per giocare poi in casa contro il Napoli Futsal.

Il derby delle compagini salernitane è in programma, invece, all’ottava giornata di campionato con l’andata a San Rufo, casa del quintetto salese, il 30 novembre ed il ritorno al PalaSele, dove disputa le sfide interne la Feldi, previsto per il 29 marzo.