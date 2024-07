Futsal, Serie A: tante novità per Feldi e Sporting

In attesa della partenza della Serie A di futsal, fissata per il 19 ottobre, tempo di ufficialità di mercato per tante squadre della massima divisione. Novità anche per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina, presenti al torneo principe di calcio a 5 del prossimo anno.

Futsal, la Feldi riparte da mister Antonelli

La Feldi Eboli, campione d’Italia nella stagione 22-23 e che lo scorso anno si è fermata ai quarti di finale, ha salutato dopo tre stagioni il tecnico Salvo Samperi, nuovo CT della Nazionale.

La guida tecnica della “volpi” è stata affidata, invece, al mister argentino Luciano Antonelli, che ha visto buona parte dei calcettisti della passata annata salutare Eboli. Diversi, ovviamente, i confermati del quintetto capitanato dall’estremo difensore Carlos Dalcin come Venâncio, Caponigro, Liberti, Calderolli, Selucio, Montefalcone e Galliani. Tra le novità, poi, approdano al PalaSele Federico Barra, Tiago Lemos e Lorenzo Etzi.

Per lo Sporting Cipolla nuovo allenatore

Anche sponda Sporting Sala Consilina, dopo la salvezza tranquilla ed il mancato accesso ai play-off, novità in panchina per il prossimo anno. Nel team valdianese, che gioca le proprie gare interne a San Rufo, salutato l’allenatore Oliva, infatti, la guida tecnica è stata affidata a Francesco Cipolla. Conferme poi nel parco calcettisti, caro alla famiglia Detta, per i vari Carducci, Fiuza, Cucciolillo, Teramo ed Orlando.

Per i salesi gialloverdi, al secondo anno di fila in Serie A, le tante novità riguardano, invece, gli innesti di Luvizao, Baroni, Igor Fernando, Diaz, Achilli, Tres, Fatiguso, Foti, Delmestre, Santoro e Vidal.