Castellabate, furto nella notte: ladri entrano in casa e in una pasticceria “addormentando” i proprietari

Notte di vero terrore per alcuni residenti a Santa Maria di Castellabate. I ladri sono entrati in azione presso la loro abitazione e all’interno della pasticcera di proprietà “Dolci e Salati”.

Secondo le testimonianze dirette degli stessi malcapitati, gli autori del furto hanno utilizzato un gas narcotizzante per stordire la famiglia che era già dormiente in casa, per poi rovistare in piena libertà l’intera abitazione e spostarsi poi nella nota attività di famiglia nelle vicinanze.

Il bottino

Sono stati portati via diversi oggetti preziosi personali, oltre che l’incasso della giornata lavorativa e altro denaro contante.

Indagini in corso

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione di Santa Maria di Castellabate che sono già a lavoro per rintracciare i malviventi.