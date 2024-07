Santa Marina: giallo sulla morte di un 54enne. Disposta l’autopsia

È giallo nel Comune di Santa Marina. Un 54enne originario di Gallarate ma residente nel piccolo Comune del Golfo di Policastro, più precisante il località Crocefisso, ha perso la vita nella serata di ieri, in condizioni ancora tutte da accettare.

Uomo trovato morto: il caso

L’uomo si trovava a casa di un amico a Santa Marina capoluogo quando è avvenuto il decesso. Un malore ha dapprima colpito il 54enne motivo per quale sono stati allertati I soccorsi del 118. Sul posto immediato l’arrivo del personale medico e sanitario che pare abbia tentato in tutti I modi di salvargli la vita ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nula da fare.

Da stabilire le cause del decesso e cosa ha provocato la morte del 54enne. Informata la Procura, nell’immediato sono scattate le indagini da patte degli organi inquirenti. Sul posto l’arrivo anche dei Carabinieri della Stazione di Vibonati guidati dal Maresciallo Francesco Barile che nei prossimi giorni proseguiranno con le indagini per tentare di ricostruire l’intera vicenda.

Intento il corpo esanime dell’uomo è stato trasportato presso l’obitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Sarà compito del medico legale effettuare l’esame autoptico e stabilire cosa ha provato la morte del 54enne.