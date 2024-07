L’esempio di Sacco, nessun aumento sulla TARI: negli ultimi anni è diminuita del 30%

Andare incontro ai cittadini affinché possano vivere bene anche nei piccoli comuni delle aree interne del Cilento e pagare tariffe adeguate, questo lo scopo dell’amministrazione comunale di Sacco, guidata dal sindaco Franco Latempa, che ha deciso di lasciare invariate, per tutto il 2024, le tariffe TARI. La tassa sui rifiuti, dunque, non subirà aumenti: “In un momento in cui gli aumenti sono continui, nel comune di Sacco grazie ad una gestione oculata e attenta alle necessità dei cittadini, possiamo annunciare che la TARI non subirà alcun aumento nemmeno per il 2024” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

La tassa sui rifiuti, nel piccolo comune cilentano, aveva già subito, negli ultimi anni, una riduzione di oltre il 30% e, in ogni caso, i cittadini potevano decidere di saldare l’importo dovuto dividendolo in quattro rate.

L’impegno affinché la TARI non subisca aumenti è stato assunto e approvato dal Consiglio Comunale.