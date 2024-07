M5S: “L’apertura dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi è realtà grazie al Movimento 5 Stelle”

Pochi minuti prima delle 8.25 è atterrato il primo volo da Nantes, operato da Volotea, nel nuovo – o meglio rinnovato – Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

Le dichiarazioni di Cammarano

“Oggi è un giorno storico per la Campania. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi sarà uno straordinario volano per l’economia della nostra regione, decongestionerà Capodichino e consentirà a tutti di conoscere le bellezze della nostra terra, come le nostre amate aree interne. Per amore della verità, non si può non rimarcare come questo risultato è stato ottenuto. Solo grazie al Governo Conte e alla firma del decreto interministeriale da parte dei ministri Toninelli e Tria per il rilascio della concessione definitiva al volo, tutto questo è stato possibile. Quel decreto consentì al Mit di mettere a disposizione i fondi stanziati nello Sblocca Italia e avviare il bando da 40 milioni per l’allungamento della pista di volo, condizione indispensabile per l’operatività. In pochi mesi l’intervento del M5S ha permesso di ottenere quanto precedenti governi nazionali e regionali non erano riusciti a realizzare in 20 anni”. Dichiara il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Aree interne a margine dell’inaugurazione.

“Questa apertura non è un punto di arrivo, ma di partenza. Un nuovo aeroporto a ridosso delle aree interne porta con sé numerosi vantaggi e possibilità di sviluppo. Attrarrà un gran numero di turisti e visitatori interessati a esplorare la regione, consentendo un aumento delle entrate per le attività turistiche locali. Favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro e potrà attrarre investimenti e nuove imprese legate al settore aeroportuale e turistico. Un vero e proprio catalizzatore per la crescita della nostra provincia, anche infrastrutturale. Strade, trasporti pubblici, servizi a supporto del flusso turistico sono essenziali e auspichiamo che vengano presto realizzati. È l’inizio di un’entusiasmante nuova era e un’opportunità che non possiamo fallire”.

“Sono in Commissione Giustizia, dove stiamo lavorando al decreto carceri. Un provvedimento cruciale, sul quale stiamo dando battaglia, che però mi ha impedito di essere presente a un evento epocale per il nostro territorio: il primo volo dall’aeroporto di Pontecagnano“. Lo afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, che interviene sull’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. “Un momento importantissimo – dice – anche alla luce del fatto che ci sono voluti 20 anni e almeno una decina di inaugurazioni. Ci sono voluti 20 anni prima che il Ministro Toninelli nel 2019 firmasse il decreto interministeriale per la concessione definitiva al volo. Un atto necessario non solo per accedere ai fondi di riammodernamento della pista ma anche per consentire ai privati di intervenire nella gestione e rilanciare l’infrastruttura“.

“Sono convinta – sottolinea la senatrice – che il Ministro Salvini non manchi di ricordare questi antefatti senza i quali stamattina non avrebbe potuto tagliare alcun nastro. Salerno è pronta ad accogliere centinaia di migliaia di turisti da tutta Europa, con la creazione di 8500 posti di lavoro e un aumento del PIL provinciale di 150 milioni di euro. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi sarà un motore di sviluppo per tutta la Campania, delle sue coste e delle sue aree interne, depositarie di bellezze storiche, culturali e archeologiche di incommensurabile valore. E non possiamo che gioirne, tutti“.

Le dichiarazioni di Virginia Villani

“Oggi è un giorno storico per la Campania. Finalmente, possiamo annunciare che grazie anche al lavoro del Movimento 5 Stelle, questa infrastruttura strategica è pienamente operativa. Questo traguardo, che oggi tutti rivendicano, in realtà è il risultato di un lavoro incessante e determinato portato avanti da noi del Movimento 5 Stelle. Per troppo tempo, l’aeroporto è stato ostaggio di politiche inconcludenti e promesse vuote. È solo grazie all’intervento decisivo dell’ex Ministro Danilo Toninelli, che ha sbloccato i fondi necessari per il rifacimento della pista, che siamo riusciti a risolvere un problema che perdurava da decenni. Questo risultato dimostra come, con la volontà politica giusta, si possano ottenere risultati concreti in tempi ragionevoli. Il decreto interministeriale del 18 maggio 2019, infatti, ha finalmente permesso di ottenere la concessione definitiva al volo. Successivamente, la firma del ministro dell’Economia il 12 giugno dello stesso anno ha messo a disposizione i fondi stanziati nello ‘Sblocca Italia’ e avviato il bando da 40 milioni per l’allungamento della pista di volo, un passo indispensabile per l’operatività dell’aeroporto. È una vergogna che ci siano voluti decenni di immobilismo prima che il Movimento 5 Stelle riuscisse a sbloccare questa situazione. L’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi rappresenta una risorsa inestimabile per il rilancio dell’economia campana, promuovendo le bellezze storiche, culturali e archeologiche delle aree interne. Denunciamo con forza l’incapacità e l’inefficienza delle amministrazioni passate che hanno ignorato le reali necessità dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, ancora una volta, di essere l’unica forza politica capace di trasformare le promesse in azioni concrete, catalizzando lo sviluppo turistico ed economico della regione. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato nonostante gli ostacoli e continueremo a lavorare per il bene della nostra regione e del nostro Paese”. A dirlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani in relazione all’inaugurazione dell’aeroporto.