L’Aeroporto decolla e Salerno vola: giornata storica per l’intero territorio campano

È un giorno storico per la provincia di Salerno e per l’intero territorio Campano. Pochi minuti prima delle 8.25 è atterrato il primo volo da Nantes, operato da Volotea, nel nuovo – o meglio rinnovato – Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Un atterraggio che ha, di fatto, sancito l’inizio di un nuovo capitolo per lo scalo salernitano e l’economia dell’intero territorio. A seguire, gli arrivi e le partenze della compagnia Easyjet. Volotea, Easy Jet, Ryanair e Universal Air sono le compagnie che, sotto la regia di Gesac, hanno scommesso su Salerno. Lo scalo parte con un’offerta inziale di ben 20 destinazioni di cui 6 di linea nazionali (Catania, Cagliari, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona), 7 internazionali (Basilea, Berlino Ginevra, Malta, Nantes, Londra Gatwick, Londra Stansted) e 7 sul segmento charter (Corfù, Djerba, Monastir, Podgorica, Rodi, Sharm el-Sheikh e Zante).

L’inizio dei primi voli dal Salerno-Costa d’Amalfi segna la nascita del sistema aeroportuale campano imperniato sui due scali di Napoli e Salerno e gestito da un unico soggetto: GESAC, in una logica di sistema integrato e complementare.

Il Piano di sviluppo consiste in un complesso gruppo di investimenti articolati in diverse fasi tra loro correlate e sovrapposte per un importo complessivo, fino al 2043, di circa 254M€ di cui 134M€ finanziati con fondi pubblici. La prima fase si è principalmente concentrata sulla realizzazione delle nuove infrastrutture di volo e sulla ristrutturazione degli esistenti edifici ed aree destinate ai passeggeri, necessarie alla messa in esercizio dello scalo, in particolare: prolungamento pista di volo ed estensione piazzali di sosta aeromobili, segnaletica di volo, riattivazione aerostazione

passeggeri e parcheggi.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta in mattinata, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ma a tagliare simbolicamente il nastro sono stati, ancor prima, i centinaia di passeggeri che da oggi possono volare anche da Salerno.