La Caritas Giordana in visita alla Cattedrale e al Museo Diocesano di Teggiano

Giornata intensa e ricca di significato per la Caritas Giordana, che ha avuto l’opportunità di visitare la splendida Cattedrale di Teggiano e il Museo Diocesano accompagnati dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca, Delegato Caritas Campania, dal Direttore della Caritas Diocesana Don Martino De Pasquale e dall’Incaricato Caritas Campania don Carmine Schiavone. La delegazione ha potuto ammirare le bellezze di questo luogo sacro e scoprire la storia e la cultura della diocesi.

Successivamente, la visita è proseguita a Postiglione, dove la Caritas Giordana ha potuto conoscere da vicino le attività che lì si svolgono, come la residenza per anziani e il laboratorio di ceramica artigianale per l’inserimento lavorativo di rifugiati ed immigrati. Un momento importante per comprendere il lavoro quotidiano che la Caritas svolge a favore delle persone più vulnerabili e emarginate. Infine, l’incontro con Massimo La Corte, Incaricato Regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana, ha permesso di condividere esperienze, modelli organizzativi e attività del settore, aprendo così nuove prospettive e opportunità di collaborazione tra le due realtà.

Il Vescovo, mons. Antonio De Luca, ha sottolineato l’importanza di questi incontri per ascoltare, conoscere e intraprendere percorsi condivisi, seguendo l’indicazione di Papa Francesco nel “Vivere la carità” di annunciare il Vangelo con concretezza e ardore.

Il Direttore della Caritas Diocesana ha invece espresso grande soddisfazione per aver potuto mostrare agli amici della Giordania il lavoro quotidiano di accoglienza e solidarietà che svolgono, narrando processi, obiettivi e risultati raggiunti. In conclusione, una giornata di scambio e di incontro che ha arricchito entrambe le realtà coinvolte, creando spazi di condivisione e di crescita reciproca.