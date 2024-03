Campionato di Prima Categoria Girone H, 22esima giornata: il punto

Nella ventiduesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l'Atletico Pisciotta impone l'1-1 alla capolista Campagna e continua a sperare nei play-off, l'Atletico Agropoli Cilento ritorna alla vittoria sul campo del Pro Sala per 1-3, decisive le reti di Rizzo e la doppietta di Barone, tre punti fondamentali per mantenere la posizione nei play-off.

La Poseidon cade per 2-1 sul campo della Polisportiva Marina che a sua volta si rilancia per la lotta alla salvezza. Infine successi per il Faraone e l'Atletico Battipaglia, rispettivamente contro Giffonese e Macchia.

Risultati

Atletico Bellizzi – Olevanese 4-0

Faraone – Giffonese 2-1

Pro Sala – Atletico Agropoli Cilento 1-3

Atletico Pisciotta – Campagna 1-1

Macchia – Atletico Battipaglia 1-4

Polisportiva Marina – Poseidon 2-1

Classifica

Campagna 50

Atletico Bellizzi 42

Poseidon 42

Atletico Agropoli Cilento 38

Real Bellizzi 34

Atletico Battipaglia 33

Atletico Pisciotta 31

Faraone 26

Giffonese 26

Polisportiva Marina 24

Macchia 14

Olevanese 6

Pro Sala 5