 Artigianato in vetrina all’aeroporto di Salerno: CNA lancia la Galleria dell’Eccellenza

La CNA di Salerno lancia l'idea di una Galleria dell'Artigianato all'interno del nuovo aeroporto Costa d'Amalfi. L'obiettivo è quello di creare una vetrina per le eccellenze locali e di offrire ai turisti un'esperienza unica all'insegna del made in Italy.

Un'occasione da non perdere

La riapertura dell'aeroporto, prevista per l'11 luglio, rappresenta un'occasione da non perdere per il territorio salernitano. La CNA Turismo, guidata da Rosario D'Acunto, punta sul turismo esperienziale per attrarre visitatori e far conoscere le bellezze e le tradizioni della zona.

La filiera istituzionale

La CNA ritiene che la collaborazione con le istituzioni sia fondamentale per la promozione del turismo sul territorio. Per questo motivo, ha chiesto di partecipare alla Commissione Turismo della Camera di Commercio e della Provincia di Salerno.

Turismo esperienziale

Il neo responsabile del Settore CNA Turismo, Rosario D'Acunto, sottolinea l'importanza di costruire un'offerta turistica integrata che offra ai visitatori non solo storytelling, ma anche esperienze autentiche e coinvolgenti.

Incontro con i Tour Operator

La CNA è pronta a incontrare i Tour Operator per coinvolgere gli artigiani locali nei pacchetti turistici che si stanno allestendo per i prossimi arrivi.