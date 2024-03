Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: test di collaudo l’11 marzo, riapertura l’11 luglio

Proseguono senza sosta i lavori per il completamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, in vista della riapertura dei voli programmata per il prossimo 11 luglio. Ieri a Salerno, il presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, ha annunciato un primo test di collaudo previsto per lunedì 11 marzo, che consisterà in prove di decollo ed atterraggio di un aeromobile.

Le parole del consigliere regionale

“Si sta lavorando alacremente per completare il programma dei lavori e degli investimenti: la nuova infrastruttura aeroportuale sostituirà quella esistente. Il terminal dei voli privati è in fase di ampliamento e RFI ha affidato i lavori per il prolungamento della metropolitana. Stiamo inoltre definendo un accordo con i comuni per garantire la presenza di taxi all’aeroporto.” Queste le parole del consigliere regionale Luca Cascone.

I vettori

Gesac sta portando avanti diverse trattative per aumentare il numero dei vettori che sceglieranno di volare su Salerno: dopo Volotea e Easyjet, si attende l’ufficialità anche da parte di Ryanair.

“La pista dell’aeroporto di Salerno sarà pronta ad accogliere tutti i voli: sarà una solida realtà”, ha concluso Cascone.