Castelcivita, i volontari della Protezione Civile “Castelcivita Soccorso” ripuliscono il paese

Il gruppo della Protezione Civile di Castelcivita dell’associazione “Castelcivita Soccorso” ha dato il via a delle giornate dedicate al mantenimento del decoro urbano.

I volontari

I volontari si sono prefissati l’obiettivo di impegnarsi per ripulire il paese sostenendo, in questo modo, il lavoro degli operai e mettendosi all’opera per rendere il comune ancora più pulito e e accogliente.

La prima giornata dedicata al mantenimento e al decoro urbano, si è tenuta ieri, domenica, 10 marzo, quando i volontari, dotati di tutti gli strumenti necessari, hanno provveduto a ripulire via Basilio Perrotta e le aree limitrofe.

Le dichiarazioni

“È un segnale forte da parte dei ragazzi del gruppo che hanno dato un grande esempio di partecipazione attiva alla vita sociale della nostra comunità” ha fatto sapere il sindaco Antonio Forziati che ha espresso parole di grande apprezzamento verso il lavoro dei volontari e verso l’iniziativa promossa.

Il primo cittadino di Castelcivita ha colto l’occasione per invitare i cittadini ad iscriversi al locale gruppo di Protezione Civile.