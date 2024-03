Alfano: approvati 3 progetti utili alla collettività

Il Comune di Alfano, retto dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha approvato 3 progetti utili alla collettività (PUC) predisposti dai servizi sociali dell’Ente, denominati: “Curiamo l’ambiente”, “Alfano Solidale” e “Biblioteca Comunale”, per la loro attivazione nell’ambito del Supporto alla Formazione e al Lavoro (SFL) e all’Assegno di inclusione (ADI).

La normativa

Con il Decreto Lavoro a partire dal 1° gennaio 2024 è stato abolito il Reddito di Cittadinanza ed è stato sostituito con un nuovo strumento che si chiama Assegno di Inclusione, acronimo ADI, che prevede specifici percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro.

Per ricevere tale beneficio economico, il cittadino richiedente dovrà iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un Patto di attivazione digitale, che farà in modo che i suoi dati vengano trasmessi ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per il lavoro, e agli Enti autorizzati alle attività di intermediazione allo scopo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) prevede invece un’indennità mensile di €. 350,00 riconosciuta a soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizione di povertà assoluta; per ottenere il sussidio è obbligatorio partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

I progetti attivati dal Comune

I beneficiari del PUC “Curiamo l’ambiente”, della durata di 12 mesi, sono chiamati ad effettuare supporto all’attività degli operatori esterni dell’area tecnica, nell’ambito delle sue ordinarie mansioni, che possono riguardare la manutenzione e la cura di aree verdi, svuotamento cestini e spazzamento strade, piazze e marciapiedi, pulizia e manutenzione cigli stradali, taglio erba in aree verdi, sentieri, bordo strada e muri, rimozione erbacce e fogliame, manutenzione del decoro cimiteriale.

Il secondo progetto attivato dal Comune, denominato “Alfano solidale“, sempre della durata di un anno, riguarda il supporto alla vita quotidiana degli anziani / disabili, nell’ambito delle loro ordinarie mansioni quotidiane. Il progetto rappresenta un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività’, grazie al PUC, i beneficiari, oltre a rappresentare una risorsa per la comunità’, vengono stimolati a partecipare attivamente e in maniera responsabile alla vita di comunità’, con lo scopo di evitare di ridurre l’ADI /SFL a un mero contributo economico fine a se stesso.

Il progetto “Biblioteca comunale”, punta invece a favorire l’avvicinamento, la conoscenza e l’utilizzo della Biblioteca Comunale da parte dei cittadini di ogni fascia d’età e condizione sociale, sviluppando l’uso e la conoscenza di tutti i servizi offerti e in particolare di quelli più innovativi e moderni. La relazione dinamica tra pubblico, volontari e operatori della biblioteca deve rappresentare inoltre un’occasione formativa e conoscitiva importante per giovani interessati a conoscere il territorio e a condurre un’esperienza di cittadinanza attiva. Il PUC ha la durata di 12 mesi.