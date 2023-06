Alfano: punta ad attività di protezione ambientale e civile grazie alla collaborazione con la Guardia Rurale

Il Comune di Alfano, guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo, ha approvato lo schema di convenzione, da stipulare con la Guardia Rurale Ausiliaria (N.O.G.R.A.), con sede in Pontecagnano Faiano, per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, prevenzione e tutela del territorio.

Convenzione con l’Associazione N.O.G.R.A

L’Ente si avvarrà della collaborazione dell’associazione “Guardia Rurale Ausiliaria”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Pontecagnano Faiano – Piazza B. Miore, anche al fine del potenziamento delle misure di vigilanza e sorveglianza del territorio in vista della stagione estiva.

Alfano ha così deciso di mantenere in essere la collaborazione con la stessa fino al 31 dicembre 2023.

Le attività dell’associazione

In particolare l’Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell’ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza) e di tutela ambientale. Alla stessa verrà concesso un locale in comodato d’uso gratuito attese le finalità sociali, senza alcuna altra spesa aggiuntiva a carico del Comune di Alfano.