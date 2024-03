Meridionali e Mediterranei: ad Agropoli un incontro per unire le voci del Sud

Si terrà domenica 10 marzo ad Agropoli, presso l’Oratorio Papa Giovanni XXIII, l’incontro “Meridionali e Mediterranei: sfide, prospettive, opportunità”. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Proudhon e Cis-Alentum, si pone come primo concreto tentativo di unire in una rete coesa le Associazioni Meridionaliste, per amplificare la propria voce e registrare le comuni rivendicazioni.

Un Sud unito per un futuro migliore

L’incontro si propone di affrontare diverse questioni cruciali per il futuro del Meridione d’Italia, a partire dalla minaccia delle cosiddette “autonomie differenziate”, così come concepite dalle attuali politiche governative. Le Associazioni Meridionaliste rivendicano una politica seppure autonomista e federale, ma legata ai LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e che tenga in equo e adeguato conto le esigenze del Meridione.

Inoltre, l’incontro vuole riconoscere il ruolo “storico” del Meridione d’Italia e della sua rilevanza politica, economica, sociale, turistica e culturale.

Un dibattito aperto a tutti

L’incontro si strutturerà con un dibattito durante la mattinata, una pausa-pranzo (facoltativa) e il prosieguo nel pomeriggio con le sintesi e la stesura di un documento programmatico condiviso.

I lavori saranno aperti a tutti i cittadini che intendono partecipare e dare il proprio contributo alla costruzione di un Sud più forte e coeso.