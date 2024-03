Nuovi mezzi per la Comunità Montana Vallo di Diano

Nuovi mezzi per un valore di 527mila110 euro sono stati presentati ieri mattina presso la Comunità montana Vallo di Diano. Merito dell’attivismo dell’ente che nel corso del 2023 ha redatto per mezzo dell’area agrario-forestale un progetto che ha portato all’acquisto di mezzi e attrezzature forestali da utilizzare per la realizzazione degli interventi idraulico-forestali.

Una nuova dotazione

“Una dotazione che ringiovanisce significativamente le attrezzature a disposizione dei nostri idraulico-forestali, permettendo loro di svolgere i lavori nei cantieri in tempi ridotti e con maggiore sicurezza” ha affermato Francesco Cavallone, presidente dell’Ente montano con sede a Padula.

Le risorse sono state erogate nell’ambito del PO FESR Campania 2014-2020. Alla luce delle esigenze operative dei cantieri forestali dislocati nei 15 comuni facenti parte del comprensorio di competenze dell’ente comunitario sono stati acquistati: 2 macchine operatrici 4×4 per trasporto materiale e/o attrezzature; un miniescavatore; un minidumper con cassone e pinza rastrello; un trattorino tosaerba; 6 motofalciatrici; 35 motoseghe di diverse misure; 60 decespugliatori; 7 biotrituratori; 5 soffiatori 5 potatori; 3 tagliasiepi; una idropulitrice.

“Voglio rimarcare che il risultato di oggi parte da lontano” ha concluso Gaetano Spano, assessore delegato alla Forestazione “basti pensare al conseguimento di oltre 20 patentini da trattorista ed escavatorista da parte dei nostri operai, con spese interamente a carico dell’ente. Formazione programmata proprio in funzione dell’acquisto di questi moderni mezzi. Il nostro ringraziamento va al dirigente Natiello ed a tutti gli amministrativi che hanno reso possibile detti interventi”.