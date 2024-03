Eboli: Interventi di rifunzionalizzazione e la Casina Rossa torna a splendere

E’ notizia di ieri mattina che sono iniziati e sono giunti a buon punto gli interventi di manutenzione e di rifunzionalizzazione che S.M.A. Campania – sotto la supervisione dei tecnici dell’Ente Riserva Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e San Marzano, ed in coordinamento con il Comune di Eboli, ha concordato per l’area della Casina Rossa.

Le opere in corso

«Si tratta di lavori che abbiamo sollecitato a lungo e che riteniamo fondamentali per la vivibilità e anche per la sicurezza della zona, frutto della sinergia con la regione Campania e con l’Ente Riserva e che non ledono affatto, ma valorizzano il lavoro di riappropriazione del territorio condotto in collaborazione con il Comitato Campolongo Aversana – ha dichiarato il capogruppo di “Uniti per il Territorio” Vito Maratea – Al termine non solo la Casina Rossa, ma l’intero percorso naturalistico sito nel territorio del Comune di Eboli, potrà tornare ad essere meta di passeggiate ed escursioni nel meraviglioso verde che caratterizza la nostra zona».

Un intervento finanziato dalla Regione

I lavori che interesseranno tutta l’area dell’Ente Riserva sono stati finanziati dalla Regione Campania per un importo di 250mila euro ed in particolare, oltre alla manutenzione dell’edificio stesso, riguardano la rifunzionalizzazione dei percorsi interni all’area, il rifacimento delle palizzate, l’apposizione di cartellonistica e segnaletica, l’installazione di strutture in legno per la realizzazione di un centro di educazione ambientale.

A Campolongo e a Marina di Eboli, però, i problemi ci sono e restano in maniera particolare quelli legati alla sicurezza.