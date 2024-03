Tentate truffe a Sanza. Il messaggio del Comune: “Attenzione!”

“Sono giunte al Comune di Sanza diverse segnalazioni di un tentativo di truffa soprattutto a persone anziane e che vivono nelle contrade rurali del borgo”. Comincia così il messaggio pubblicato sulla pagina web del Comune di Sanza.

I fatti

“Da qualche giorno circolano 4 persone (due bussano alle abitazioni, altri due rimangono in macchina) che chiedono di visionare le bollette del canone per il servizio idrico e accampano la scusa di dover controllare i contatori dell’acqua chiedendo di introdursi in casa. Attenzione”.

Il messaggio dal Comune

Il Comune di Sanza precisa che nessun soggetto è autorizzato a questo tipo di attività se non il signor Antonio Laveglia oltre che La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine. Si invitano i cittadini che dovessero trovarsi in questa situazione a non far entrare nessun estraneo in casa e contestualmente ad avvisare i carabinieri al 112. Della vicenda sono già state informate le Forze dell’ordine che stanno indagando.

“Nel mentre, aggiunge il messaggio del Comune guidato dal sindaco Vittorio Esposito, si chiede ai cittadini la massima collaborazione nel segnalare con tempestività la presenza di sconosciuti e di soggetti che dovessero presentarsi presso i loro domicili accampando la scusa di dover controllare i contatori dell’acqua”.