Casal Velino, dalla minoranza una lettera aperta ai cittadini

Con una lettera aperta indirizzata ai cittadini di Casal Velino, il gruppo consiliare di minoranza composto da Daniele D’Aiuto, Eligio De Marco, Luigi Lista e Fabio Morinelli, “rinnova alla memoria pubblica” la decisione per cui hanno non sono più presenti ai Consigli Comunali.

Le ragioni

“Sindaco e vice sindaco, sotto processo per corruzione e altri gravi reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione, non possono tutelare l’interesse della medesima pubblica amministrazione tradita, sarebbe come affidare la vittima al suo carnefice”, scrive il gruppo “Insieme per Casal Velino”.

Ed ancora, “quale credito possono riscuotere per la tutela degli interessi pubblici del Comune di Casal Velino e dei cittadini? La minoranza non ha inteso e non intende tenere in piedi un teatrino di una politica malsana, non intende legittimare un’istituzione che ormai non esiste più nei suoi contenuti vitali: la trasparenza, il buon andamento, l’imparzialità, la legalità”.

Una nota di disappunto anche per i consiglieri di maggioranza ai quali viene contestato di “girarsi sempre dall’altra parte e far finta di non vedere cosa accade nelle stanze comunali”.

L’appello ai cittadini

La lettera si conclude poi, con un appello ai cittadini stessi ai quali viene chiesto di far “lo sforzo più grande”.

Scrivono, “giustificare un andazzo che diventa sempre insostenibile per i canoni della legalità, o peggio ancora, assecondarlo per tranne qualche vantaggio, porta all’annullamento della coscienza critica e trasforma l’inerzia in colpa collettiva. Cercate esclusivamente la verità e ritrovate il senso nobile della essenza di uomini e donne partecipi di una comunità solidale e democratica”.