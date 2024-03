Dighe di Casalbuono e Montesano: al via il Dibattito Pubblico

Il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano – Tanagro ha presentato questa mattina in conferenza stampa il Dibattito Pubblico sul progetto per la realizzazione delle dighe di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Si tratta del primo Dibattito Pubblico in Italia che ha come argomento la costruzione di una diga.

Un confronto aperto con la comunità

L’obiettivo del dibattito pubblico è quello di avviare un confronto aperto e trasparente con la comunità locale sui due progetti, che rivestono un’importanza strategica per il territorio. Il Presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio, e l’ing. Gennaro Mosca, Responsabile del Dibattito, hanno sottolineato l’importanza del dialogo con i cittadini, che potranno esprimere idee, critiche e osservazioni sulle dighe proposte.

Come partecipare al Dibattito Pubblico

Il Dibattito Pubblico si articolerà in una serie di incontri online e in presenza. Il primo appuntamento è fissato per il 22 marzo alle ore 10 con la presentazione online del Progetto da parte del Responsabile del Dibattito. Nei giorni precedenti la presentazione, il link per partecipare all’incontro sarà pubblicato sulla pagina Facebook (DP Dighe Alto Tanagro) e sul sito internet del Dibattito Pubblico (www.dp-dighealtotanagro.it).

Un’occasione per informare e coinvolgere

Il dibattito pubblico è un’occasione per informare i cittadini sui due progetti e per raccogliere le loro osservazioni. Le domande, osservazioni e contributi verranno raccolti nel “Quaderno delle Domande” e pubblicati sul sito web del DP. Il Consorzio risponderà in modo esaustivo alle domande nel “Documento delle risposte” dopo la conclusione del DP.

Incontri sul territorio

Oltre agli incontri online, si terranno anche incontri sul territorio a Casalbuono (4 aprile 2024), Montesano sulla Marcellana (5 aprile 2024) e Padula (17 aprile 2024). Il 6 maggio verrà presentato online il Quaderno delle Osservazioni e il 18 giugno ci sarà la presentazione del Documento delle risposte.

Un progetto strategico per il futuro del territorio

Le dighe di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana sono due opere di grande importanza per il territorio del Vallo di Diano. Le dighe consentiranno di aumentare la capacità di invaso di acqua per l’irrigazione, di ridurre il rischio di alluvioni e di produrre energia idroelettrica. Il Dibattito Pubblico è un passo fondamentale per la realizzazione di queste due opere strategiche.