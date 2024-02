2 milioni per le dighe di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana: al via dibattito pubblico

Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, beneficiario del finanziamento di 2 milioni di euro per la progettazione di opere di accumulo per la regolazione dei deflussi della parte alta del bacino del Tanagro con FONDI FSC 2014/2020 DEL MASAF DISR 01, ha indetto per il giorno 4 marzo 2024 alle ore 09:30 una conferenza stampa di presentazione del dibattito pubblico di prossima indizione.

L’incontro

Nel corso della conferenza stampa, che si terrà presso il centro operativo dell’ente a Padula in via Drappo, sarà reso noto il programma relativo agli incontri pubblici del dibattito, così come previsto dalla vigente normativa, con lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione alle attività del dibattito da parte dei soggetti pubblici, dei portatori di interessi e dei singoli cittadini.

L’opera

L’opera che si sta progettando con il contributo concesso dal Ministero delle Politiche Agricole è stata riconosciuta di interesse strategico nazionale, perseguendo obiettivi di mitigazione e di contrasto degli impatti dei cambiamenti climatico, con particolare riferimento alle emergenze alluvionali e alla siccità.

Per il Dibattito Pubblico è stato redatto un primo documento progettuale che esamina la fattibilità degli schemi idraulici realizzabili, tenuto conto dei contesti territoriali (Casalbuono e Montesano sulla Marcellana) ove sono state attuate le prime analisi ed indagini ambientali, idrogeologiche e geologiche.