Eccellenza Femminile: la Dolphins Cilento cala il poker nel big match con la Grumese Calcio

La Dolphins Cilento vince anche lo scontro diretto con la Grumese Calcio. Allo “Stornaiuolo” di Arzano gara praticamente mai in discussione, con le rossoblù che trovano il vantaggio con capitan Michela Romeo.

51 i punti in classifica

Nella ripresa completano il poker Alessandra Migneco, Sara Magnago e Reina Pilar. Sono 51 ora i punti in classifica delle ragazze di mister Emiliano Tarabusi.

Nell’anticipo del sabato manita del Giugliano Women contro il Futura Ischia. In gol Lanzetta con una doppietta poi Miroballo, Rinaldi e Tagliaferri. Nelle zone alte successo anche per l’Academy Abatese per 11 a 1 sul campo dell’Agorà Academy.

Nelle altre gare il Sant’Anastasia si impone per 1 a 0 in trasferta contro il Montemiletto, decide Esposito.Vittoria esterna anche per la Nocerina Women, contro il Mugano finisce 7 a 0.Pari per 1 a 1 invece tra Sant’Antonio Abate e Virtus Volla. Turno di riposo per Pegaso e Caserta Femminile.

Risultati

Giugliano Women – Futura Ischia 5-1

Grumese Calcio – Dolphins Cilento 0-4

LMM Montemiletto – Sant’Anastasia 0-1

Mugnano Women – FC Nocerina Women 0-7

Agorà Academy – Academy Abatese 1-11

Sant’Antonio Abate – Virtus Volla 1-1

Classifica

Dolphins Cilento 51

Giugliano Women 48

Academy Abatese 45

Grumese Calcio 42

ASAD Pegaso 39

Sant’Antonio Abate 30

Sant’Anastasia 27

Caserta Femminile 24

FC Nocerina Women 21

Agorà Academy 17

LMM Montemiletto 12

Futura Ischia 11

Virtus Volla 7

Mugnano Women 0