Eccellenza Femminile: le Dolphins Cilento superano il Mugnano, continuano a inseguire Abatese, Giugliano e Grumese

Negli anticipi del sabato pomeriggio vincono le Dolphins Cilento, l’Academy Abatese e il Virtus Volla.

Ancora una scorpacciata di reti per le rossoblù contro il Mugnano Women.

Gara a senso unico

La gara al “Torre” di Agropoli dura soltanto un tempo, a segno per sette volte Sara Magnago, poker per De Luca, doppietta per Reina e gioia personale anche per Lapperier.

Gli altri match

L’Academy Abatese soffre ma vince contro l’ASAD Pegaso per 2 a 1. Ci pensano Piscopo e Paolillo a ribaltare il match.

Seconda vittoria in campionato invece per il Virtus Volla che supera per 4 a 2 l’Agorà Academy.

Torna al successo il Giugliano Women sul campo della Nocerina. Le tigrotte rifilano un poker alle rossonere.

0 a 6 tra Sant’Anastasia e Grumese, con le rossoverdi al terzo successo consecutivo.

Incontro ricco di gol anche quello tra Futura Ischia e Sant’Antonio Abate. Allo Stadio “Vincenzo Rispoli” di Ischia termina 2 a 2.

Turno di riposo per Caserta Femminile e LMM Montemiletto.

Risultati

Dolphins Cilento – Mugnano Women 14-0

Academy Abatese – Pegaso 2-1

Virtus Volla – Agorà Academy 4-2

Futura Ischia – Sant’Antonio Abate 2-2

FC Nocerina Women – Giugliano Women 0-4

Sant’Anastasia – Grumese Calcio 0-6

Classifica

Dolphins Cilento 48

Giugliano Women 45

Academy Abatese 42

Grumese Calcio 42

ASAD Pegaso 39

Sant’Antonio Abate 29

Caserta Femminile 24

Sant’Anastasia 24

FC Nocerina Women 18

Agorà Academy 17

LMM Montemiletto 12

Futura Ischia 11

Virtus Volla 6

Mugnano Women 0