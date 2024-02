Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 28 febbraio. Ecco l’Almanacco

Ogni giorno è un tassello prezioso nella trama della storia, e il 28 febbraio non fa eccezione. In questa giornata, tra Santi venerati, avvenimenti storici significativi, curiosità intriganti e celebrità nate, si dipana un racconto affascinante che merita di essere esplorato.

I Santi del 28 Febbraio

Il calendario liturgico riserva questo giorno a due figure sante particolarmente venerabili:

San Romano: Vescovo di Rouen nel VII secolo, San Romano è celebrato per la sua vita dedicata alla predicazione e all’evangelizzazione nell’odierna Francia.

Santa Marta: La sorella di Lazzaro e Maria di Betania, Marta è conosciuta per il suo impegno nell’ospitalità e per il suo incontro con Gesù, durante il quale dimostrò grande fede.

Accadimenti Storici del 28 Febbraio

Il 28 febbraio è stato testimone di eventi che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia umana. Alcuni di questi includono:

1844 – La Rivolta di Palermo: A Palermo, in Sicilia, ebbe inizio una rivolta popolare contro il governo borbonico, un precursore dei moti del 1848 che avrebbero scosso gran parte dell’Europa.

1933 – Incendio del Reichstag: A Berlino, l’edificio del Reichstag, sede del parlamento tedesco, è stato incendiato. Questo evento giocò un ruolo cruciale nell’ascesa al potere di Hitler e nel consolidamento del regime nazista.

1993 – Attentato al World Trade Center: A New York City, un camion bomba esplose nel parcheggio del World Trade Center, uccidendo sei persone e ferendone oltre mille. Questo tragico evento anticipò gli attacchi dell’11 settembre 2001.

Curiosità del 28 Febbraio

Oltre agli avvenimenti storici, il 28 febbraio è intriso di curiosità che catturano l’attenzione:

Giornata delle Malattie Rare: In molti paesi, il 28 febbraio è osservato come la Giornata delle Malattie Rare, per sensibilizzare sulle sfide affrontate dalle persone affette da queste patologie e promuovere la ricerca e l’accesso alle cure.

Fine di Febbraio: Febbraio, con i suoi 28 giorni (o 29 nei casi di anni bisestili), è l’unico mese che può terminare senza un giorno feriale, come accade in questo caso nel 2024.

Celebrità Nate il 28 Febbraio

Infine, il 28 febbraio ha dato i natali a diverse personalità di spicco nel mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, tra cui:

Bernadette Peters (1948): Celebrata attrice e cantante statunitense, vincitrice di numerosi premi Tony e Drama Desk per le sue performance a Broadway.

Jason Aldean (1977): Famoso cantante e musicista country americano, noto per i suoi successi in classifica e le sue energiche performance dal vivo.

Rory Cochrane (1972): Attore cinematografico e televisivo statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Dazed and Confused” e nella serie TV “CSI: Miami”.