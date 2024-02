Terremoto in casa Sapri: esonerato Graziani al suo posto Del Sorbo

Ribaltone in casa Sapri dopo lo splendido successo in casa contro il Giffoni Sei Casali è stato esonerato l’allenatore degli spigolatori Carlo Graziani.

Decisione arrivata probabilmente dopo la miglior prestazione offerta dal Sapri in tutta la stagione.

Le ragioni della scelta

Il motivo principale della scelta potrebbe essere attribuita alla divergenza di vedute tra società e allenatore, problemi che già erano stati palesati in precedenza, ma nessuno avrebbe mai pensato ad una decisione del genere.

All’esonero dell’ allenatore si sono aggiunte anche le dimissioni del presidente onorario Colella, arrivate tramite l’invio di una PEC, avallate probabilmente dopo l’allontanamento del mister Graziani.

Il nuovo allenatore

Per il dopo Graziani avanza prepotentemente il nome di Raffaele Del Sorbo, allenatore che l’anno scorso ha portato alla salvezza il Real Palomonte nel campionato di Promozione.

Acora non ufficializzata la notizia, però sembra che il nuovo tecnico abbia già conosciuto la squadra nella giornata di ieri ed oggi sia pronto ad effettuare il primo allenamento.

Insomma si prospetta un finale di stagione rovente in casa Sapri che ritrovati tutti gli effettivi sembra essere in grado di trovare la salvezza in maniera tranquilla, nonostante un ambiente scosso dalle ultime decisioni.