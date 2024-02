Agropoli: percepiva il reddito nonostante condanna per droga, denunciata

Una donna di 37 anni di Agropoli è stata denunciata per aver percepito il Reddito di cittadinanza illecitamente. La donna, già condannata in via definitiva per reati di droga, non avrebbe comunicato all’Inps la sua condanna, la morosità del contratto di locazione della sua casa e l’assunzione lavorativa presso un bar di Capaccio Paestum.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Agropoli su delega della Procura di Vallo della Lucania, hanno portato a contestare la percezione del sussidio da giugno 2019 a settembre 2022, per un ammontare complessivo di circa 30mila euro.

Il sequestro preventivo

I finanzieri hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della donna, ma non hanno trovato nulla di valore. L’unica somma rinvenuta è stata di 445 euro sulla sua carta Poste Italiane.