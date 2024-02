Spari ad Eboli: ferito straniero a Campolongo

Momenti di paura ieri a Campolongo di Eboli, lungo la litoranea. Uno straniero è stato ferito con un colpo d’arma da fuoco ad una gamba. Fortunatamente è stato soccorso prontamente e accompagnato all’ospedale di Battipaglia, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie ed è stato successivamente ricoverato.

Indagini coordinate dalla Procura di Salerno

Una volta giunto all’ospedale, il personale sanitario ha immediatamente informato i poliziotti in servizio, che hanno avviato le indagini.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Salerno, stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto. La polizia si è recata sulla litoranea per raccogliere informazioni utili per il proseguimento delle indagini. Al momento, tutte le piste sono aperte, ma sembra che la più probabile sia quella di un regolamento di conti, probabilmente legato allo smercio di stupefacenti.

I precedenti

Purtroppo questo non è il primo caso registrato in zona.

I residenti chiedono maggiori controlli e si appellano al comune affinché predisponga un sistema di videosorveglianza al momento inesistenti.