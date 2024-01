Incidente sulla via del Mare: scontro frontale tra due auto

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 11 sulla via del Mare, in località Archi di Laureana Cilento. A scontrarsi due vetture, una Mini Cooper, e una Peugeot. Violento l’impatto frontale. Ad avere la peggio è stato l’automobilista della prima auto trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

I soccorsi

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, i carabinieri della locale compagnia e gli uomini di Pissta che si occupano del servizio di ripristino strada post incidente.

Dopo il sinistro disagi si sono registrati alla circolazione considerato che le vetture avevano occupato la carreggiata lasciando anche dell’olio e del carburante sull’asfalto.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.