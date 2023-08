Torna lo slalom automobilistico “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”

Sulla linea di partenza disegnata sulla Provinciale 103 salernitana per dare vita alla 14ma edizione dello slalom automobilistico “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, cinquantaquattro piloti sono pronti a sfidarsi domani, domenica 27 agosto, lungo i 3.900 metri di percorso allestiti dalla frazione di Arenabianca all’abitato del paese con pneumatici e birillate dalla scuderia Basilicata Motorsport.

Con la nuova e più importante validità assegnata da ACI Sport di tappa del Trofeo Centro che si aggiunge alla Coppa 3^ zona (Lazio, Molise, Campania) e al 20° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) la gara ha richiamato sugli Appennini gli slalomisti provenienti da tutte le regioni interessate alla competizione e partirà alle ore 10 con la ricognizione ufficiale del tracciato, rallentato da 15 serie di ostacoli, seguita, alle 11.30, dalla partenza della prima delle tre manches a punti.

Un evento atteso

C’è grande attesa per la nova sfida tra due contendenti che spesso si ritrovano a giocare sul filo dei decimi di secondo, ovvero tra il lucano Carmelo Coviello, al volante della sua Osella PA21 Viktor Suzuki con il numero 1 sulla fiancata, ed il frusinate Adriano Ricci, detentore del titolo 22 del Trofeo Centro, su Formula Gloria con il numero 5 per il Santopadre Racing Team.

Nella passata edizione la vittoria si è decisa per un battito di ciglia in favore del patrocinio driver potentino portacolori della Scuderia Venanzio. Approdano da Lucera due nuovi candidati per il ruolo di protagonista, padre e figlio Giuseppe e Domenico Palumbo, a bordo rispettivamente di una Chiavenuto Suzuki (n° 3 di gara) e di una Radical SR4 (n° 2). L’esperto pilota potentino Maurizio Pepe si prepara al via Su Elia Avrio (n° 4) mentre con il numero 6 di gara su Formula Gloria Kit ci sarà Fabio Di Cristofaro, di Lisciano (CE), lo scorso anno sul terzo gradino del podio.

Immancabili ormai in questa disciplina, sono due gli spettacolari Kart cross guidati, entrambi con i colori della scuderia Max Racing, dall’Under23 Angelo Luca, potentino, e dal forte tarantino Vito Ciracì, appena balzato al comando provvisorio del campionato italiano slalom Vst (velocità su terra). Tre le silhouette in gara, le Fiat 500 Kawasaki di Angelo Parrini, 126 Suzuki di Michele Sellitto e X1/9 di Domenico Caputo.

Il plotone più numeroso è il Gruppo N, con 16 concorrenti iscritti tra i quali il campione italiano N e Under 23 Domenico Murino su Peugeot 106, seguito dallo Speciale Slalom, con 6 partecipanti, e dalla Racing Start che tra i suoi 5 duellanti ha in gara l’attuale leader della classifica della Zona Centro ACI Sport “King Dragon”, su Mini Cooper Jcw. Sono 4 le vetture in E1 Italia e RSPlus, due nel gruppo A ed un rappresentante per il Prototipo Slalom, per le bicilindriche e per Hst. A partire per prima sarà la storica Opel Cadett 2.0 di Palmiro Ragno.

Regole per la viabilità

La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 8,00 sino al termine della corsa. La premiazione è prevista alle ore 17 in piazza Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana.

I risultati in tempo reale possono essere consultati sull’app Sportity (codice Albodigara).