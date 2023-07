Trasferito al “San Luca”, l’uomo rimasto ferito nello scontro avvenuto a Teggiano

E’ stato trasferito a Vallo della Lucania, all’ospedale “San Luca” l’uomo di Sala Consilina rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto ieri sera in via Perillo III a Teggiano.

L’incidente ha visto coinvolte due vettura, quella dell’uomo di Sala Consilina ed un’altra condotta da un giovane di Teggiano.

Provvidenziale, per il ferito grave, l’intervento di primo soccorso di un medico che abitava nei pressi del luogo dell’incidente, il quale ha provveduto in attesa dei sanitari del 118 a stabilizzare il ferito.

Forte l’impatto avvenuto all’altezza di un incontro. Tocca ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ed i sanitari del 118.

Il trasferimento

I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare i feriti nel nosocomio pollese, i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

Dopo le prime cure al “Curto” di Polla, l’uomo di Sala Consilina è stato trasferito nell’ospedale cilentano.

I precedenti

La comunità valdianese è ancora scossa per l’incidente di Sant’Arsenio che ha provocato la morte di Francesca Calandriello, la 27enne incinta al nono mese spirata durante il trasporto in ospedale a Salerno. Un dramma che ha profondamente colpito le comunità locali.