Il Cilento in festa per la Solennità di San Mauro Martire | FOTO

San Mauro Martire, un giovane santo venerato per la sua fede incrollabile, è stato definito da papa San Damaso come “il santo fanciullo che nessun supplizio era riuscito ad allontanare dalla fede”. Nato intorno al 256 in una famiglia della nobiltà terriera nella Libia orientale, San Mauro ha abbandonato i privilegi della sua condizione e si è avvicinato al modello di vita eremitico proposto da Sant’Antonio Abate, il grande “padre del deserto” vissuto tra il 251 e il 356.

Cenni storici

Affascinato dallo stile di vita ascetico e contemplativo dei numerosi eremiti che si ritiravano nel deserto dell’Egitto e della Libia per sfuggire al caos delle città, San Mauro ha donato i suoi beni ai poveri e ha abbracciato la vita eremitica. Durante il regno dell’imperatore Numeriano, intorno al 284, che perseguiva una violenta lotta contro i cristiani per consolidare il proprio trono, San Mauro ha sostenuto i fedeli con parole ed azioni.

San Mauro e il periodo di prigionia a Roma

Quando il movimento di Ario, che negava la divinità di Gesù Cristo, si diffuse, San Mauro si oppose con forza a questa dottrina e difese la fede nella divinità di Cristo. Nel 303, durante la persecuzione dei cristiani scatenata dall’imperatore Diocleziano, San Mauro decise di viaggiare verso Roma insieme a sette compagni per confortare i fedeli in quel momento di grande prova.

A Roma, San Mauro si trovò di fronte alla dura realtà dei supplizi subiti dai cristiani a causa delle persecuzioni. Durante il processo di Saturnino e del diacono Sisinnio, assistette al miracolo del tripode, un oggetto nel quale avrebbero dovuto bruciare incenso in onore degli dei, che si sbriciolò come una foglia secca. Nonostante questi prodigi, l’odio dei persecutori non si placò. San Mauro affrontò apertamente gli oppressori, predicando con forza la fede cristiana e compiendo miracoli.

San Mauro venne imprigionato e condotto di fronte al prefetto di Roma, ma non si lasciò intimidire dalle minacce e dalle lusinghe. Anche quando gli fu ordinato di essere colpito con pietre sulla bocca, il Santo non desistette dal suo proposito di testimoniare la fede. Sottoposto a pene sempre più crudeli, rimase illeso ogni volta, suscitando confusione tra i suoi aguzzini.

Dopo essere stato riportato in prigione, San Mauro ricevette il conforto da papa Marcellino. Ma i persecutori tentarono ancora di fargli rinnegare la fede, percosso con bastoni e crudelmente flagellato fino alla morte. Secondo alcuni biografi, morì per decapitazione nel 303, durante il regno di Diocleziano e sotto il pontificato di Marcellino.

Il culto

Il culto di San Mauro si diffuse ampiamente fin dalle origini. In Italia, è particolarmente venerato nel Meridione, ma sono presenti anche importanti tracce della sua devozione nel Centro e nel Nord, nonché all’estero, soprattutto in Bretagna.

Nell’iconografia, San Mauro Martire è raffigurato in abiti romani, come richiamo alle sue origini, con un mantello rosso e una palma nella mano destra, simboli eloquenti del suo martirio. A volte tiene una spada nella mano sinistra, che evoca lo strumento del suo supplizio, altre volte tiene in mano il Vangelo, a sottolineare il suo impegno nella diffusione del messaggio evangelico e nella difesa della fede.

La festa a San Mauro Cilento

La festa di San Mauro è celebrata solennemente e con grande devozione a San Mauro Cilento, nel Cilento. Tra le numerose manifestazioni devozionali in suo onore, si distinguono i “focari” di San Mauro, una tradizione secolare nella comunità di Capizzo. La sera della vigilia della festa, lungo il crinale della montagna che sovrasta l’abitato, vengono accesi numerosi mucchi di legna che, una volta bruciati, illuminano suggestivamente il profilo della montagna, ammirati non solo dai paesi circostanti ma anche dai fedeli che partecipano alla processione con la reliquia del Santo.

Un altro segno significativo della devozione a San Mauro a Capizzo è la collocazione della palma. All’inizio della novena in onore del Santo, viene piantato un albero in un punto spoglio della montagna, visibile dal paese e dalle zone circostanti, a simboleggiare l’inizio della novena e il martirio del Santo.

Le tradizioni

Un altro elemento importante e caratteristico della tradizione di Capizzo è il pellegrinaggio all’alba della festa alla cappella rupestre di San Mauro, situata quasi sulla sommità della montagna che sovrasta il paese. Nonostante il sentiero ripido e faticoso, numerosi pellegrini si recano ogni anno alla cappella, incastonata nella roccia e decorata con affreschi antichi.

Con fervore e fiato intermittente a causa della fatica della salita, i fedeli intonano canti in onore di San Mauro mentre si dirigono verso la cappella. Talvolta, le note della banda musicale si uniscono ai canti sacri per accompagnare il Santo e i fedeli fino al luogo sacro. La fede incrollabile nell’intercessione di San Mauro si riflette anche nelle parole di un canto tradizionale intonato dai fedeli di San Mauro Cilento in onore del loro amato patrono.