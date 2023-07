Cerimonia delle Candele per la Fidapa di Agropoli

La FIDAPA della Sezione di Agropoli si è riunita, mercoledì 28 giugno 2023 per celebrare l’importante e suggestivo rituale della Cerimonia delle candele. E’ stata la presidente uscente, Alfonsina Franco, a dare il via alla cerimonia, che è la più importante dell’anno sociale e rappresenta un forte momento di condivisione con tutte le Sezioni del mondo.

Il commento

“Siamo riunite – ha esordito la Presidente – per rendere uno speciale omaggio ad una delle Associazioni femminili più influenti al mondo, la Federation of Business and Professionale Women. Con l’accensione delle candele, gesto simbolico molto sentito da tutte le socie, ci sentiamo unite idealmente a tutte le socie Fidapa, in Italia e nel mondo, e rinnoviamo la nostra adesione a quei principi che dal 1930 informano l’attività della Federazione, nonchè il nostro impegno a promuovere l’affermazione sociale e il rispetto della donna, sensibilizzando l’opinione pubblica sulle problematiche legate alla discriminazione e alla violenza di genere“.

La cerimonia

Alla serata, tenutasi presso l’Hotel Mare di Agropoli, hanno partecipato tutte le socie della sezione, alcuni consorti e la Vicesindaca del Comune di Agropoli, Maria Giovanna D’Arienzo, che ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni ad un’Associazione come la Fidapa con la quale portare avanti iniziative comuni che possano far crescere il territorio.

La Cerimonia, che, oltre all’accensione delle candele di varie colori da parte di tutte le socie, secondo un codice ben definito, ha previsto momenti particolarmente suggestivi, come l’ascolto dell’Inno e della Preghiera Fidapa, ed ha avuto una sua significativa conclusione con un “Girotondo intorno al mondo” sulle note della canzone di Sergio Endrigo.

“Facciamo un girotondo ideale intorno al mondo, e che il nostro darci la mano sia come dare la mano a tutte le donne del mondo” ha infatti sottolineato la neo eletta presidente Francesca Di Genio, in carica dal prossimo mese di Ottobre, ed ha ringraziato le socie che si sono prodigate per la buona riuscita della serata. Ha colto poi l’occasione per dare alle presenti un flash sui progetti futuri della Sezione, proiettati sempre più verso la conoscenza e la condivisione di esperienze femminili valide, da diffondere anche tra gli alunni delle scuole.

Durante la serata sono state presentate cinque nuove socie: Santina Bruni Cuoco, Maria Papa, Mirella Filippini, Maria Carmela Calabrese, Pina Comite. Madrine delle nuove Fidapine: Maria Grazia Petragliae Francesca Di Genio. Sono rientrate nella sezione di Agropoli Maria Antonietta Comite e Lucia Orlando. Ha allietato la manifestazione il liutaio, nonchè compositore chitarrista Domenico Campitiello che ha eseguito alcuni brani della sua ricca produzione in dialetto cilentano, con qualche digressione nel repertorio napoletano, con la speciale chitarra battente, da lui costruita.