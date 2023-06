Doppio appuntamento con la musica classica a Capaccio Paestum

Domenica 18 giugno, presso Villa Salati nella zona archeologica, si terrà alle ore 18.00 il salotto “Musi – Culturale”. L’evento vedrà la partecipazione di Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e consigliere per la musica del Ministero della Cultura. Durante il salotto, verrà presentato il progetto “Musica in Terra Antica”, di cui Beatrice Venezi è madrina. Il progetto mira a promuovere la cultura musicale e a offrire opportunità di formazione e attività orchestrale ai giovani del territorio.

Concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior

Alle ore 20.00, presso il tempio di Nettuno nel Parco archeologico, si svolgerà il concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior. Circa 110 giovani musicisti, di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, si esibiranno in un ricco programma che spazierà dalle composizioni di M.-A. Charpentier, W. A. Mozart e J. Strauss. Il direttore dell’orchestra sarà Gaetano Russo. Durante alcune esecuzioni, i giovani musicisti dell’Orchestra Scarlatti Junior saranno affiancati da altri talentuosi studenti provenienti da istituti musicali del territorio cilentano.

“Musica in Terra Antica” e annunci del concerto della Nuova Orchestra Scarlatti

Il salotto “Musi – Culturale” rappresenta il primo evento del progetto “Musica in Terra Antica”. Durante l’occasione, verrà anche annunciato il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti, diretto da Beatrice Venezi, che si terrà il 16 luglio al Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum.

Promuovere la cultura musicale tra i giovani

Il sindaco Franco Alfieri sottolinea l’importanza della promozione della cultura a Capaccio Paestum e in particolare della musica. La presenza di Beatrice Venezi e il progetto “Musica in Terra Antica” rappresentano un’opportunità per diffondere la cultura musicale tra i giovani. Il concerto dell’Orchestra Scarlatti Junior sarà un momento significativo per coltivare l’amore per la musica nelle nuove generazioni.