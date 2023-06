Una cerimonia per ricordare il Tenente Marco Pittoni a 15 anni dalla scomparsa

Nella mattinata di oggi, nella cittadina di Pagani, si è tenuta una solenne cerimonia di commemorazione per il 15° anniversario della tragica morte del Tenente M.O.V.M. “Alla Memoria” Marco Pittoni.

L’evento ha voluto ricordare il coraggio e l’eroismo dimostrati da Pittoni, che il 6 giugno 2008 perse la vita durante un’indagine di polizia giudiziaria all’interno di un ufficio postale.

Il ricordo

Quel giorno, il Tenente Pittoni non esitò ad affrontare due malviventi sorpresi in flagrante durante una rapina. Pur non facendo uso dell’arma in dotazione per evitare di mettere a rischio l’incolumità delle numerose persone presenti, riuscì a immobilizzare uno dei rapinatori. Tuttavia, venne aggredito alle spalle da un altro malvivente e si scatenò una violenta colluttazione. Durante lo scontro, Pittoni fu colpito da un proiettile e, nonostante le gravi ferite, cercò di inseguire i fuggitivi prima di cadere a terra esausto.

La cerimonia

La cerimonia di oggi ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, che hanno voluto rendere omaggio al coraggioso Ufficiale caduto nell’adempimento del dovere. Dopo la lettura della motivazione della M.O.V.M. alla memoria, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale davanti alla lastra marmorea posta all’ingresso dell’Ufficio Postale di corso Padovano, a memoria del Tenente Pittoni.

La cerimonia ha avuto inizio con il posizionamento a mezz’asta delle bandiere della Tenenza Carabinieri di Pagani, seguito da un minuto di silenzio in segno di rispetto. Successivamente, è stata celebrata una Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale del Corpo di Cristo, per onorare la memoria del Tenente Marco Pittoni.

L’eroismo e il sacrificio del Tenente Pittoni resteranno per sempre nel cuore della comunità di Pagani e nell’intera nazione, come esempio di dedizione e coraggio nell’adempimento del dovere.