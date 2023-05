Protezione Civile: nuovo avviso di allerta meteo per forti temporali e grandine su tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo, che sarà in vigore dalle 14:00 alle 21:00 di oggi, 31 maggio, su tutto il territorio campano.

Le previsioni

Si prevedono ancora temporali improvvisi, ma di breve durata e di grande intensità. La forte instabilità atmosferica, anche causata dai mutamenti climatici in corso, potrebbe scatenare fenomeni temporaleschi rapidi e violenti. In alcune zone della regione, i temporali potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e forti raffiche di vento.

Si segnala un possibile rischio idrogeologico legato a questi temporali, come allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, accumulo di acqua sulle strade, ruscellamenti con trasporto di materiale, nonché il rischio di caduta massi o fenomeni franosi in territori vulnerabili. A causa delle caratteristiche di questa perturbazione, è importante prestare attenzione anche al pericolo di danni alle coperture degli edifici e alle strutture provvisorie, oltre al rischio di caduta di rami e alberi. Si raccomanda quindi la massima prudenza, anche in assenza di precipitazioni, nelle zone colpite dalle piogge degli ultimi giorni, poiché rimane un rischio residuo.

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania sollecita le autorità competenti ad attivare i Centri Operativi Comunali, ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni attesi, in accordo con i piani di protezione civile dei rispettivi comuni, e a garantire la corretta ricezione dei messaggi da parte della sala Operativa regionale.

Dato l’aumento delle raffiche di vento e la possibilità di grandinate, si sottolinea l’importanza di proteggere il verde pubblico e le strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici. È fondamentale adottare misure atte a garantirne la resistenza e la solidità durante il passaggio dei temporali.

Le raccomandazioni

Si invita la popolazione a seguire attentamente gli aggiornamenti meteo forniti dalle autorità competenti e a prestare la massima attenzione alla propria sicurezza e a quella degli altri. In caso di necessità, è possibile contattare i numeri di emergenza locali e segnalare eventuali situazioni di pericolo.